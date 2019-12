Umweltpolitik Grüne fordern von Merkel Unterstützung für strengeres EU-Klimaziel

Die Kanzlerin hatte am Wochenende für das Ziel eines „klimaneutralen“ Europas bis 2050 geworben. Das bedeutet, dass die EU bis dahin alle Treibhausgase vermeiden oder speichern muss. Dazu will die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch einen Plan vorlegen, den sogenannten Green Deal.