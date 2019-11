Klimawandel „Unsägliches menschliches Leid“ droht: Tausende Forscher warnen vor „Klima-Notfall“

Deutschlands Umweltministerin Schulze betonte, auch in den USA gebe es unterhalb der nationalstaatlichen Ebene eine „ungebrochene Dynamik für den Klimaschutz“. Im Bündnis „We are still in“ – also „Wir sind noch drin“ – haben sich zehn Bundesstaaten, 287 Städte und Regionen sowie Unternehmen und andere zusammengeschlossen. Man werde auch bei der UN-Klimakonferenz vom 2. bis 15. Dezember in Madrid vor Ort sein und Gespräche mit Regierungen führen, teilte das Bündnis mit.