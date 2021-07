Umweltpolitik: Laschet verteidigt in Klimadebatte Pendlerpauschale

Laschet plädierte für den verstärkten Bau von Windkraftanlagen in anderen Gebieten Deutschlands und der EU. „Die Windräder an der Küste werden immer mehr Strom produzieren als die in einem dicht besiedelten Land wie unserem“, sagte er. Grüne und SPD hatten die Entscheidung in Düsseldorf scharf kritisiert.