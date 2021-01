Urbaner Raum „Mich überrascht, wie leise wir uns um unsere Städte sorgen“

... in eine unbelebte Furchtzone...

...jedenfalls in einen Raum, dem es an Achsen, Orten und Kreuzungspunkten mangelt, die belebend wirken: an Straßen und Restaurants, Hotels, Galerien und Kinos, wie sie etwa den Kudamm in Berlin auszeichnen, der von den Menschen tags und nachts angesteuert wird. In Zukunft müssen es ja nicht unbedingt nur Autostraßen sein, die eine Innenstadt beleben. Sondern etwa auch Fahrradwege.