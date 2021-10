VDMA-Chef zu Koalitionsgesprächen „Inzwischen bin ich überzeugt: Eine Ampel ist die bessere Lösung“

Scholz wird der SPD jeden Koalitionsvertrag zur Zustimmung vorlegen müssen, ebenso wie die Grünen. Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Weisheit der Delegierten?

Ich vertraue auf den Machtwillen der Delegierten. Die SPD hat eine unglaubliche Renaissance erlebt, die meiner Meinung nach ausschließlich Olaf Scholz zu verdanken ist. Und es wäre doch in höchstem Maße töricht, diese schon nicht mehr für möglich gehaltene Chance auf das Kanzleramt ungenutzt zu lassen. Und auch die Grünen wollen nach 16 Jahren Opposition regieren – auch wenn das Kompromisse erfordert.



Kompromisse werden bei einer Ampel sicher auch zu Lasten der Unternehmer gemacht. Wo verläuft bei Ihnen die rote Linie?

Es ist klar, dass Christian Lindner nicht alles verhindern kann. Aber ich hoffe und gehe davon aus, dass die FDP ihr Gewicht vor allem in der Steuerpolitik einbringen wird. Also keine Substanzsteuern, keine Vermögensteuer, keine Veränderung bei der Erbschaftssteuer. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es auch im Mittelbau der Einkommensteuer Erleichterungen gibt, denn davon würden auch viele Facharbeiter profitieren, für die ja auch die SPD steht.