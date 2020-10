Verschiebung des CDU-Parteitages Merz bezahlt den höchsten Preis

Merz hat kein Amt – vom Vizevorsitz des parteinahen Wirtschaftsrates abgesehen. Das gab ihm Freiheit. So kann er aber kaum beweisen, wie er in der heutigen politischen Welt agieren und in Krisen entscheiden würde. Der früher für klare Kante bekannte Merz macht Ansagen, die bis auf einen allgemeinen Verweis auf Wirtschaftsfreundlichkeit meist wolkig bleiben. Merz sagt oft, was er am Handeln anderer bedenklich findet und wie er es nicht machen würde. Doch greifbar wird es seltener. Er ist bedacht, für alte Anhänger rhetorisch erkennbar zu bleiben, aber in jede Richtung – seien es die Frauen oder die Grünen – gesprächsbereit zu wirken. Das wird auf längere Frist eher schaden. Es schadete bereits vor zwei Jahren bei seinem ersten Anlauf auf den Parteivorsitz, als er eine unpräzise, inhaltlich flattrige Rede hielt.