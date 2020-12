Viele Abschlagszahlungen Überbrückungshilfe soll ab Januar fließen

05. Dezember 2020

Damit Unternehmen, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen die Hilfe möglichst rasch erhalten könnten, würden Direktzahlungen bis 5000 Euro und Abschlagszahlungen bis 10.000 Euro gewährt. Bild: dpa Bild:

Der Staat will Unternehmen und Selbstständigen mit großen Summen über den Teil-Lockdown in der Coronakrise hinweghelfen. Doch die Software für eine reguläre Bearbeitung ist noch nicht am Laufen.