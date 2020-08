Vor Schulgipfel Kultusminister: „Mit Kraft die Digitalisierung vorantreiben“

So betont auch Bremens Schulsenatorin Claudia Bogedan (SPD), dass die Pandemie von allen „ein schnelles Umdenken“ fordere. In der Hansestadt seien viele Lehrkräfte und Schüler „fast nahtlos“ vom Präsenz- in den Distanzunterricht gewechselt: „Die Mehrheit der Lehrkräfte will und kann mit der Digitalisierung umgehen“, betont sie.



Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sieht in der Digitalisierung jedoch „kein Allheilmittel“: „Bildungsungerechtigkeit wird im Distanzunterricht potenziell eher verschärft als abgebaut“, mahnte er. Deshalb müsse beides angegangen werden: „Mit Kraft die Digitalisierung vorantreiben“, aber das Recht auf Bildung möglichst in den Schulen zu realisieren, „soweit es das Infektionsgeschehen zulässt.“