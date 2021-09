Wahlkampfoffensive der Union Team ja, Zukunft na ja

Ein Traum. Der Traum bleiben wird. Laschets so genanntes „Zukunftsteam“, das er heute Morgen vorstellte, ist mehr Team als Zukunft. Bei allem Respekt für die durchaus kundigen, klugen und versierten Mitglieder, die der Kanzlerkandidat der Union da um sich versammelt hat: sie schenken der in jüngster Zeit verunglückten Kampagne und dem strauchelnd-kämpfenden Mann an ihrer Spitze keine Aura, keinen Drive.