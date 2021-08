„Triell“ zur Bundestagswahl Die Drei und ihre Greatest Hits

Nur zwei Themenblöcke waren es, in denen die Wirtschaftspolitiker(innen) überhaupt in Umrissen sichtbar wurden: Steuern und Klima. Bei Letzterem hatten sich Laschet und Scholz offenbar still auf einen Nichtangriffspakt zulasten von Peter Altmaier geeinigt. Der SPD-Kandidat zieht schon seit Kurzem genüsslich über Altmaiers jüngste Kehrtwende in Sachen Stromverbrauch her. Die Botschaft: Wer jahrelange behauptet, wir bräuchten in Zukunft nicht mehr Erneuerbare Energien, dem ist nicht mehr zu trauen. Laschets geradezu zornig vorgetragenes „Wir müssen jetzt mal anfangen, Tempo zu machen“ im selben Zusammenhang dürfte da nicht gerade als Jobgarantie für den CDU-Wirtschaftsminister zu verstehen gewesen sein.