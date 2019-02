Weg in die Zukunft Warum sich Deutschland mit der Digitalisierung so schwertut

Es ist ein gewisses Unverständnis zu spüren, was die Deutschen oder die Europäer da eigentlich genau von einem Lernen wollen. Ein Unverständnis, nicht böse gemeint, sondern weil die Erfahrungen so weit auseinander liegen. Es hat sich auch wenige Tage zuvor gezeigt, ebenfalls in Berlin, bei einer Veranstaltung des FDP-Abgeordneten Thomas Sattelberger. Der hatte eingeladen, um über die von der Bundesregierung geplante Agentur für Sprunginnovationen zu diskutieren.