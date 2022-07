Weniger KfW-Förderung für Hausbesitzer Bund kürzt Gelder für Gebäudesanierung – damit mehr Hausbesitzer Förderung bekommen

Während die Fördersätze sinken, sollen die finanziellen Mittel, die der Bund für Sanierungen insgesamt für Sanierungen zur Verfügung stellt, steigen. Ab diesem Jahr will der Bund 14 Milliarden Euro pro Jahr für Förderung effizienter Gebäude zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: 2020 wurden rund fünf Milliarden Euro bewilligt, 2021 waren es acht Milliarden Euro. Das Geld soll vor allem aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, dessen Wirtschaftsplan das Kabinett am heutigen Mittwoch beschließen will.