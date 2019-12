„Wesentliche Inhalte geschwärzt“ Abgeordnete unzufrieden mit Aufklärung der Berater-Affäre

Politisch ist der Untersuchungsausschuss zur Berater-Affäre bei der Bundeswehr eigentlich schon so gut wie tot. Die damals verantwortliche Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen, widmet sich in Brüssel längst anderen Aufgaben. Für die Abgeordneten der Opposition ist es daher schwer, ihre Kritik mit einer Person zu verknüpfen. Doch aufzuklären gibt es immer noch genug. Auch an diesem Donnerstag werden wieder Zeugen gehört. Es geht dabei vor allem um die Praxis der Auftragsvergabe an Berater im Zuge der geplanten Privatisierung der staatseigenen HIL GmbH, den Panzerwerkstätten der Bundeswehr. Darüber hatte die WirtschaftsWoche zuletzt berichtet.