Wirecard-Ausschuss am 29. Januar 2021 Ein Fax mit Folgen

Zudem legte Enderle wohl eine Eidesstattliche Versicherung vor (die allerdings nicht mal unterschrieben war). Darin ging es um einen britischen Zeugen, der erklärte, er habe schon vor der Veröffentlichung eines „FT“-Artikels am 30. Januar 2019 von diesem Artikel und dessen kritischen Inhalt gewusst. Dieser Zeuge war, wie sich später herausstellte, unseriös. Trotzdem fertigte Bäumler-Hösl einen Vermerk an und leitete die Schriftstücke von Wirecard per Fax an die BaFin weiter - ohne zu prüfen, ob an den Behauptungen etwas dran war. „Wenn ein Unternehmen, nicht eine Privatperson, so etwas anzeigt bei uns, melde ich das an die BaFin weiter“, sagte Bäumler-Hösl. Das Ergebnis war das Leerverkaufsverbot – und ein Ermittlungsverfahren gegen Reporter der „FT“. Bei Bäumler-Hösl klang es so, als habe sie lediglich Gesprächsnotizen an die BaFin weitergeleitet, ohne konkrete Maßnahmen zu fordern.



