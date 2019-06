Wirtschaftsminister unter Druck Am Ende reißt Altmaier sogar einen Witz über sein Ende als Minister

In dieser Lage befindet sich Altmaier also, als er im blätternden Beton des ehemaligen DDR-Funkhauses spricht, in das der Verband geladen hat. Die Kanzlerin ist da schon wieder weg, sie hat ihn in ihrer Rede mehrfach demonstrativ gestützt. Stützen wollen. Vielleicht müssen? Und selbst - „Heute ist ja der Tag der offenen Ausssprache“ - der Wirtschaft ein paar Versäumnisse vorgehalten.



Nun also Altmaier. Es sollte üblicherweise ein Heimspiel sein, aber es wird ein schweres Auswärtsspiel. Obwohl Altmaier von Herzen beteuert, mit „heißem Herzen“ für die Wirtschaft zu kämpfen. Obwohl er die schwarze Null niemals „auf den Müllhaufen der Geschichte“ werfen will. Obwohl er um Verständnis wirbt, warum sein versprochener Strompreisgipfel bisher nicht stattgefunden hat. Obwohl, obwohl, obwohl.