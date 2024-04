Wirtschaftspolitik: Jetzt herrscht Alarmstufe rotgelbgrün

Das also war die unangenehme Atmosphäre, in der Robert Habeck an diesem Donnerstag die Frühjahrsprognose seines Ministeriums vorstellte. Es wird in diesem Jahr nur homöopathisches Wachstum von 0,3 Prozent geben – für kommendes Jahr hingegen will der Wirtschaftsminister einen zarten Streif am Horizont erkennen.