Zeitenwende Wir schaffen das? So nicht.

Nun ist es in der Politik natürlich so – das sei zur Ehrenrettung der Handelnden gesagt –, dass die Ankündigung von Kurskorrekturen oder unangenehmen Wahrheiten nicht eben populär sind. Und da Regierende nun mal von Mehrheiten beim Wahlvolk abhängig sind, kann sich manche Wahrheit gerade vor Wahlen zum echten Stimmungskiller entwickeln: Billigflüge sind nicht nur ökonomisch und sozial, sondern auch ökologisch unsinnig? Da will uns wohl einer das Wochenende auf Malle vermiesen. Die Kinder im Zwei-Tonnen-SUV in die Kita zu fahren ist gelinde gesagt unvernünftig? Da steht nicht weniger als das Grundrecht auf Mobilität auf dem Spiel. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.