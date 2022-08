Gaskosten für Verbraucher Neue Gasumlage: Bitter, brutal, richtig

Die Umlage ist, auch wenn anfangs eher schwach dosiert, brutal, denn sie wird einen Teil der Verbraucher hart treffen. Die Bundesregierung hat das erkannt, weiß, dass hier nun weitere Entlastungen nötig sind. „You’ll never walk alone!“ ist die etwas kuriose Ampel-Hymne von Kanzler Olaf Scholz, bei der man immer die Gesänge an der Liverpooler Anfield Road und das Gesicht Jürgen Klopps im Kopf hat. Scholz, nicht Klopp, wird in den nächsten Tagen genau festlegen müssen, was sein Solidaritäts-Mantra für Wohngeld und Heizkostenpauschale bedeutet. You’ll never pay alone. Was heißt das denn? „Die Umlage muss und wird von einem weiteren Entlastungspaket begleitet werden“, ließ sich Robert Habeck am Montagmittag nach Verkündung der Höhe der Umlage zitieren.