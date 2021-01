Zukunftstechnologien Der große Umbau: mehr Fortschritt wagen!

Wenn es richtig ist, dass diese Pandemie wie unter einem Brennglas die Versäumnisse der Vergangenheit in einer Krise der Gegenwart aufzeigt, dann ist die wichtigste Lektion für die Zukunft, dass wir wieder mehr Fortschritt wagen müssen. Technologische Umsetzung, institutionelles Lernen und organisatorische Intelligenz waren und sind in der Krise mangelhaft, die Gesellschaft hat ganz offenkundig zu wenige adaptive oder gar transformative Kapazitäten entwickelt, um mit Krisen dieser Dimension umzugehen. Ob bei Schule, Impfstrategie oder Verteilung der Masken, immer waren Fähigkeit und Bereitschaft zu spontanen kreativen Lösungen zu gering. Lockdown und Bazooka waren die anfangs richtigen, aber mit zunehmender Dauer der Krise erkennbar unzureichenden, nahezu primitiven Antworten. Unsere Systeme funktionieren effizient unter konstanten Bedingungen, außerhalb dieser aber können wir uns immer weniger helfen. Wir müssen, wie Nicholas Nassim Taleb es nennt, „antifragil“ werden, also die Fähigkeit entwickeln, robuste Entscheidungen zu treffen in einer Welt, die wir nicht vollständig verstehen. Der offenkundige Mangel an Zukunftskompetenzen muss Sorge machen, denn je weniger wir heute Zukunft selbst gestalten, desto weniger werden wir morgen in der Lage sein, die großen Herausforderungen zu bewältigen. Wir verlieren uns in kurzfristiger Reparaturarbeit und in einer Verteidigung des Status quo, statt langfristig Fundamente zu legen, auf denen Fortschritt wieder gedeihen kann.