Start in Deutschland Endlich Impfstoff!

Zehntausende Helfer haben sich in Dienstpläne eingetragen – freiwillig, aber nicht ohne Bezahlung: Für ihren Impf-Dienst erhalten Ärzte schon mal ein Stundenhonorar von über hundert Euro. Hunderte mobile Impf-Teams sind im Einsatz, um zunächst in Pflege- und Altenheimen die betagten Bewohner über 80 Jahren sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal mit dem Vakzin zu versorgen. In einem Seniorenzentrum in Halberstadt in Sachsen-Anhalt wurden bereits am Samstag die ersten Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Grund: Der Landkreis Harz wollte nicht bis Sonntag warten. Die 101-jährige Edith Kwoizalla wurde geimpft, ebenso rund 40 der 59 Bewohnerinnen und Bewohner. Von den rund 40 Mitarbeitern wollten sich zehn impfen lassen.