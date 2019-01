„Absolutes Desaster“ Wirtschaft probt Aufstand gegen May

Leere Drohungen sind das nicht: Am Donnerstag hatte sich Airbus-Chef Thomas Enders in einer Videonachricht zu Wort gemeldet und im Falle eines ungeregelten Austritts aus der EU wieder einmal mit der Schließung der britischen Airbus-Werke gedroht. „Wenn es einen Brexit ohne Abkommen gibt, müssen wir bei Airbus möglicherweise sehr schädliche Entscheidungen für Großbritannien treffen“, so Enders. Es sei zwar nicht möglich, die großen britischen Fabriken sofort in andere Teile der Welt zu verlegen, schließlich sei die Luftfahrt ein langfristiges Geschäft. Airbus fertigt in Großbritannien die Tragflächen für fast alle seine Passagier- und Frachtflugzeuge und beschäftigt dort 14.000 Mitarbeiter, 6000 davon in der Fabrik im walisischen Broughton, wo Flugzeugflügel gebaut werden, und 3000 in Filton im Westen Englands. Anders als viele andere Konzerne hatte Airbus schon vor dem Referendum im Sommer 2016 lautstark vor dem Brexit gewarnt.