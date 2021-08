Ärger beim Vorzeigeprojekt OpenRAN Alliance: Nokia setzt Zusammenarbeit mit Deutsche-Telekom-Projekt aus

Doch die wachsende Zahl an chinesischen Unternehmen in der OpenRAN Alliance sorgt jetzt innerhalb des Zusammenschlusses für massive Unruhe. Im Juli hat die US-Regierung ihre Sanktionsliste aktualisiert. Mittlerweile drei der chinesischen Allianz-Mitglieder befinden sich auf der schwarzen Liste der Amerikaner. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat der finnische Mobilfunkausrüster Nokia Branchenkreisen zufolge die anderen Mitglieder darüber informiert, dass er die Zusammenarbeit aussetzen wird. „Leider haben wir keine andere Wahl, als unsere technische Arbeit in der O-RAN-Alliance in der aktuellen Situation auszusetzen“, heißt es in dem Schreiben. Nokia und die Deutsche Telekom haben auf Anfragen der WirtschaftsWoche bisher nicht reagiert.