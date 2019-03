Balzli direkt: Macron ist der Feind seiner eigenen Thesen

Macrons flächendeckender Vorstoß kommt nicht zufällig vor der Europawahl. Er fürchtet eine Erosion seiner Position und einen Erfolg der Populisten. Zu viele prügeln gerade auf Brüssel ein, nicht nur in Ungarn oder Italien. Zum wiederholten Mal beschwört der Exinvestmentbanker zu Recht den starken Kontinent. In seiner Rede an der Sorbonne im Jahr 2017 forderte er die Neugründung Europas. Diesmal ist es die Renaissance. „Wir dürfen nicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein“, ruft er den Europäern zu. Noch nie sei Europa in so großer Gefahr wie heute gewesen. Die nationalistische Abschottung bedrohe alles.