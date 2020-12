Das große Impfen beginnt Ist das die Rettung für Großbritannien und seinen Premier?

Ein Grund für die beschleunigte Zulassung in Großbritannien dürfte die Härte sein, mit der die Coronapandemie zugeschlagen hat. Johnson hat die Gefahr, die von dem Virus ausgeht, zunächst heruntergespielt und sich im März wochenlang geweigert, einen Lockdown zu verhängen. Infolgedessen kamen in Großbritannien mehr Menschen im Zusammenhang mit dem Virus ums Leben als in jedem anderen europäischen Land. Johnson, der zunächst noch in bester Populisten-Manier damit geprahlt hat, dass er Coronapatienten die Hand geschüttelt habe, erkrankte selbst so stark an Covid19, dass er mehrere Tage in der Notaufnahme verbringen musste. Derzeit leidet das Land unter einer schweren zweiten Welle an Infektionen.