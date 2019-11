Das Team der Ursula von der Leyen Welche sieben EU-Kommissare Sie sich merken sollten

Sein neues Aufgabengebiet, die Klimapolitik, wird ihm in den kommenden fünf Jahren freilich reichlich Gelegenheit geben, sich zu profilieren. Er will die EU-Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, den CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 50 Prozent, „besser noch um 55 Prozent“ zu senken. Einen Gesetzesvorschlag hatte er bereits für die ersten 100 Tage angekündigt. Timmermans engster Mitarbeiter kommt von Greenpeace, was darauf hindeutet, dass er das Thema Klimaschutz massiv vorantreiben wird.