Was die Wahl auch zeigt: Italiens Wähler haben keine Lust zu sparen. Ein Euro, der auf Haushaltsdisziplin gründet und wie ihn viele Deutsche wollen, scheint mit Italien nicht zu machen zu sein.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Austerität in Norditalien wirklich Thema Nummer eins war. Aber sie schwingt natürlich mit. Die Kommunikation von deutscher Seite in Italien war in dieser Hinsicht nicht die beste. Deutschland wird von vielen Italienern als Grund für das Leiden der vergangenen Jahre gesehen. Das ist leider so. Vielleicht sollte man das deutsche Anliegen eher so interpretieren, wie es die amtierende italienische Regierung in den vergangenen Jahren so erfolgreich gemacht hat: Nicht als sparen, sparen, sparen, sondern sich auf Schwerpunkte für Investitionen konzentrieren.