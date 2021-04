EU Gesetzgebung: Brüsseler Lobbyschlacht um Künstliche Intelligenz

Einen Vorgeschmack auf die Debatten bekamen die Mitglieder der hochrangigen Expertengruppe, deren 52 Mitglieder das Thema im Auftrag der EU-Kommission sondiert haben. Auf der einen Seite standen Vertreter von Industriegiganten wie Google, Bayer und BMW, auf der anderen eine Verbraucherschützerin und ein Gewerkschafter. „Und ganz wenige Leute befanden sich in der Mitte“, erinnert sich der Ökonom Andrea Renda von der Brüsseler Denkfabrik Centre for Europan Policy Studies (Ceps). Nach einem produktiven ersten Jahr, in dem es um die Grundlagen ethischer KI ging, tat sich die Gruppe sehr schwer, Empfehlungen für Sektoren auszuarbeiten, weil Partikularinteressen in die Quere kamen.



Wenn Europa-Abgeordnete und Mitgliedsstaaten künftig an der KI-Verordnung arbeiten werden, drohen ähnliche Konflikte. Alle geben vor, eine sichere, vertrauenswürdige und menschenzentrierte KI anzustreben, doch im Detail stellen sie sich, je nach Interessenslage, etwas ganz anderes darunter vor.