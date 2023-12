EU-Gipfel Trotz Orban: Ukraine erhält Zusagen über EU-Gelder

Die Ukraine hat von der EU die feste Zusage für Finanzhilfen von 50 Milliarden Euro in den kommenden Jahren und die Aufnahme von Beitrittsgesprächen erhalten. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zwar bei beiden Themen Widerstand geleistet. Am Donnerstagabend hatte die EU aber zunächst mit einem Verfahrenstrick die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und auch der Republik Moldau durchgesetzt. In der Nacht zu Freitag einigten sich 26 EU-Staaten dann auf ein Finanzpaket für die EU-Haushalte bis 2027, das auch die Hilfe für die Ukraine enthält.