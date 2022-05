EU-Sondergipfel zur Ukraine EU-Staaten schließen Kompromiss zu Öl-Embargo gegen Russland

Das Verbot von Öl-Importen in EU-Länder gilt zunächst für russisches Rohöl, das per Schiff geliefert wird. Die EU verständigte sich damit auf eine befristete Ausnahme des Einfuhrverbots für Ungarn, die Slowakei und Tschechien, die von Öl-Lieferungen durch die Druschba-Pipeline abhängig sind. Es gebe eine „vorübergehende Ausnahme für das Öl, das durch die Pipeline in die EU gelangt“, teilte Michel auf einer Pressekonferenz mit. „Wir wollen uns so bald wie möglich an den Europäischen Rat wenden, um diese vorübergehende Ausnahme zu klären und sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, das gesamte russische Öl zu erfassen.“