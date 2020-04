EU-Vizekommissionspräsidentin Vestager plädiert für Coronabonds und „Diskussion ohne Tabus“

Vestager ist im Team Ursula von der Leyens eine von drei geschäftsführenden Vizepräsidenten und kümmert sich neben Wettbewerb um Digitales. Die Ökonomin wäre gerne im vergangenen Jahr an die Spitze der EU-Kommission gerückt und hätte dafür auch die Unterstützung des französischen Staatspräsident Emmanuel Macron gefunden. Da die Christdemokraten am meisten Stimmen bei der Europawahl ereichten, ging das Amt jedoch an von der Leyen.