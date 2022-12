Europäische Union Europa muss endlich die Sprache der Macht lernen!

Weltpolitik in der europäischen Variante ist bisher aber keine Machtpolitik. Michel und Macron bekommen am selben Tag ihre Ohnmacht sehr deutlich vorgeführt. Macron hat die offen nationalistische Industrie-Politik mit harten Worten gegeißelt, weiß jedoch, dass sein Besuch den Kurs von Biden kaum ändern wird. Michel reiste nicht einmal mit einem konkreten Anliegen nach Peking. Das ist Politik in Größe XS.