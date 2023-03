Europäische Zentralbank Die EZB muss Kurs halten und die Zinsen weiter anheben

Um die Märkte zu beruhigen, wies EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz am Donnerstag mehrfach darauf hin, dass die Banken in der Eurozone deutlich resilienter gegenüber Schocks seien als dies in der Finanzkrise 2008 der Fall war. Die Kernkapitalquoten seien höher, die Liquiditätsreserven besser gefüllt als damals. Dennoch: Sollten die Banken in Schwierigkeiten geraten, verfüge die EZB über die nötigen Instrumente, um sie mit Liquiditätshilfen zu unterstützen. Dabei erwähnte Lagarde die Möglichkeit, bei Geldleihgeschäften die Abschläge von den Anleihen, die die Banken als Sicherheiten einreichen müssen, zu reduzieren sowie die Möglichkeit, den Rahmen der akzeptierten Sicherheiten auszuweiten. All dies sind Maßnahmen, mit denen die Notenbank bereits in der Eurokrise Erfahrung gesammelt hat.