Ex-US-Sicherheitsberater „Ich mache mir Sorgen um die Ukraine“

Reicht das als Garantie für Taiwan?

Ich hoffe, die Ukraine ist ein abschreckendes Beispiel für Xi. Außerdem hat er eine Vielzahl an Möglichkeiten, Taiwan unter Druck zu setzen, ohne eine amphibische Invasion durchzuführen. Zum Beispiel, indem er sich mit taiwanesischen Unternehmen anlegt, die auf dem Festland Geschäfte machen, indem er Cyberangriffe durchführt, um die Währung und den Aktienmarkt zu zerstören, indem er den Luft- und Seeraum um Taiwan für militärische Übungen sperrt, um Lieferketten zu unterbrechen und Taiwan als zuverlässigen Lieferanten in Frage zu stellen. Es gibt also eine Menge Dinge, die Xi tun kann – zusätzlich zu den Schikanen, die er durch das Überfliegen der Mittellinie der Formosa-Straße und das Umfahren Taiwans mit Schiffen ausübt. Es gibt also viele Möglichkeiten, die Insel unter Druck zu setzen, ohne dass es zu einer Invasion kommt. Und natürlich stehen in Taiwan Anfang nächsten Jahres Wahlen an. Ich bin sicher, dass die Chinesen versuchen, diese in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das versuchen sie jedes Mal, wenn in Taiwan eine Wahl stattfindet. Diese Bemühungen sind normalerweise kontraproduktiv, aber das hält sie nicht davon ab, es zu versuchen.