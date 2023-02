USA und China Das Misstrauen zwischen Washington und Peking wächst

Peking wies den Vorwurf umgehend zurück. Der Ballon sei zu zivilen Forschungszwecken gestartet worden und vom Kurs abgekommen. Eine Erklärung, die in Washington niemand ernsthaft glaubt. Die Konsequenz: Ein lange geplanter Besuch von US-Außenminister Antony Blinken, der eigentlich am Sonntag in China landen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.