Welt-Unordnung: Der Krieg wird andauern: Stellen wir uns dieser Wahrheit

Denn die bittere Wahrheit sieht anders aus: Das zeigte allein der Auftritt von Chinas Chef-Außenpolitiker Wang Yi bei der Sicherheitskonferenz in München am Wochenende. Dort wiederholte der Gesandte Pekings nicht nur einen Besitzanspruch auf Taiwan, sondern er versuchte auch, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben. Dazu kam Wangs ominöse Ankündigung eines Friedensplans für den Ukraine-Krieg zum Jahrestag kommende Woche. Expertinnen und Experten vermuten dahinter vor allem den Versuch, Russlands Situation im Krieg zu stabilisieren und Staaten des globalen Südens von der Einmischung abzuhalten. „Es würde mich sehr überraschen, wenn da wirklich etwas Sinnvolles drin steht und nicht nur chinesische Plattitüden“, erklärte ein hochrangiges Regierungsmitglied der WirtschaftsWoche. Passend dazu sprach US-Außenminister Antony Blinken noch am Sonntag von mutmaßlichen chinesischen Plänen, Russland neue Waffen für den Krieg zu schicken. Auf der anderen Seite suchen auch die USA demonstrative Nähe zu Kiew, nicht umsonst ist US-Präsident Joe Biden persönlich am Montag zu einem Überraschungsbesuch in die Hauptstadt der Ukraine gereist.