Besuch in Kiew Das Ausrufezeichen des Joe Biden

Doch fast genauso wichtig wie das zusätzliche militärische Gerät dürfte Bidens Anwesenheit in Kiew sein. Der Besuch ist ein Signal – an die Ukraine, an die NATO-Verbündeten, an Russland und an seine Gegner in den USA. Selenskyj, so die Botschaft, könne sich darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung aufrechterhalten. Ein Jahr nach der russischen Invasion am 24. Februar 2022 sei Kiew nicht gefallen, so Biden. „Die Ukraine steht. Die Demokratie steht.“