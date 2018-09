EZB bleibt bei Nullzins Der Euro wird zur Weichwährung

Insgesamt könnte man das Treffen der Notenbanker also als Non-Ereignis bezeichnen. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn die EZB hat heute deutlich gemacht, dass sie die geldpolitische Straffung auf die ganz, ganz lange Bank schieben will - obwohl die Konjunktur boomt. In den nächsten Jahren werde die Wirtschaft der Euro-Zone um knapp zwei Prozent wachsen, prognostizieren die Euro-Hüter. Das ist deutlich mehr, als die Wirtschaft bei normaler Auslastung der Kapazitäten erzeugen kann. In Deutschland läuft die Konjunktur schon jetzt heiß, weitere Länder werden folgen.