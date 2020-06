EZB weitet Notkaufprogramm aus Animierte Grafik: Wie die Zentralbanken die Märkte in Geld ertränken

Vorreiter dieser Politik der quantitativen Lockerung war die Bank von Japan. Sie hat ihre Bilanzsumme in Relation zur Wirtschaftsleistung besonders stark aufgepumpt, um die Inflationsrate anzuheben. In der Finanzkrise 2008/2009 und der Eurokrise (ab 2010) begannen auch die Notenbanken in den USA und Euroland, durch den Ankauf von Wertpapieren und großzügig bemessene Geldleihgeschäfte massiv Liquidität in den Bankensektor zu schleusen.



Am stärksten hat die Schweizerische Nationalbank ihre Bilanz ausgeweitet. Weil der Franken als sicherer Hafen einem strukturellen Aufwertungsdruck ausgesetzt ist, kauft die Notenbank schon seit Jahren in großem Stil ausländische Devisen, um den Aufwertungsdruck auf den Franken zu reduzieren. Das hat ihre Bilanz kräftig anschwellen lassen.