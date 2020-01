Freihandelsabkommen: Modell Singapur?

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Europäische Union Freihandelsabkommen künftig verstärkt eigenverantwortlich beschließt – ohne, dass alle EU-Mitglieder gesondert zustimmen müssen. Das geht aus einer Anfrage der FDP-Fraktion an das Bundeswirtschaftsministerium hervor. Anlass der Anfrage ist das Freihandels- und Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Singapur, das im November in Kraft getreten ist. Genauer: In Kraft getreten ist das Freihandelsabkommen, das die Vereinbarungen mit ausschließlicher EU-Zuständigkeit enthält. Der zweite Teil, der Investitionsschutz, fällt hingegen auch unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten – und muss erst noch von den einzelnen Ländern ratifiziert werden.