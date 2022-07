Freytags-Frage: Wie sollte der Marshall-Plan für die Ukraine aussehen?

Es gibt viel zu tun. Neben dem physischen Wiederaufbau gilt es, Anspruch und Wirklichkeit der Regierungsführung in der Ukraine in Einklang zu bringen. Nach allen zur Verfügung stehenden Kennzahlen entspricht die Regierungsführung des Landes nicht den Standards der EU; es dürfte gegenwärtig unmöglich sein, die Kopenhagener Beitrittskriterien zu erfüllen. Institutionelle Reformen hin zu weniger Korruption, mehr politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten sind unabdingbar nicht nur für den EU-Beitritt. Wenn die Ukraine aus dem Konflikt gestärkt hervorgehen will, muss sie für geeignete demokratische Strukturen sorgen. Die Chancen stehen dabei gut, weil bereits seit Amtsantritt des Präsidenten Selenskyj Versuche unternommen worden sind, sich westlichen Standards der Regierungsführung anzunähern. Die russische Aggression hat den Appetit auf eine freiheitliche Ordnung in der Ukraine sicherlich gesteigert. Die in der Luganer Erklärung formulierten Luganer Prinzipien sind Ausdruck der Erwartung an eine bessere Zukunft der Ukraine.