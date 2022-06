Kampf gegen Inflation EZB kündigt Zinserhöhung an – Anleihekäufe werden gestoppt

Die Rekordinflation im Euroraum zwingt Europas Währungshüter zum Gegensteuern. Im Juli will die Europäische Zentralbank (EZB) erstmals seit elf Jahren die Zinsen wieder anheben, im September könnte der zweite Zinsschritt folgen. In einer Vielzahl öffentlicher Äußerungen hatten die Währungshüter in den vergangenen Wochen den Weg für den Kurswechsel gebahnt, am Donnerstag beschloss ihn der EZB-Rat bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam.