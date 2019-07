Neuer Premierminister „Ohne Wenn und Aber“: Johnson will Großbritannien bis zum 31. Oktober aus der EU führen

May selbst sagte zum Abschied im Parlament, sie sei froh, dass der neue Parteichef der Konservativen entschlossen sei, das Ergebnis des Brexit-Referendums von 2016 in die Tat umzusetzen, in dem die Briten sich mehrheitlich für einen Austritt aus der EU entschieden hätten. Sie selbst werde künftig von den Hinterbänken des Unterhauses ihre Aufgabe als Abgeordnete erfüllen. Vor der Downing Street 10 betonte sie noch, es sei ihr eine Ehre gewesen, als Premierministerin zu dienen. Anschließend begab sie sich in den Buckingham-Palast, wo sie nach einer komplett vom Brexit dominierten Amtszeit bei der Queen offiziell ihren Rücktritt einreichte.