Neues EU-Paket: Wider die Sanktionsmüdigkeit

Haben Sie den Überblick behalten? Mittlerweile arbeitet die EU am 11. Sanktionspaket gegen Russland. Am heutigen Freitag kommen Botschafter der Mitgliedsstaaten mit der EU-Kommission zusammen, um Lücken zu schließen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dämpft die Erwartungen bereits. Es werde vor allem darum gehen, dass bestehende Sanktionen sauber angewendet werden, sagt sie. Hier sind in der Tat Nachbesserungen nötig. Ein tschechischer Thinktank veröffentlichte in diesen Tagen eine Schätzung, wonach Unternehmen, an denen sanktionierte Russen beteiligt sind, in den vergangenen neun Monaten öffentliche Aufträge im Wert von 2,5 Milliarden Euro in der EU erhalten haben. Möglich wurde das, weil den Behörden in den EU-Ländern der Überblick über Eigentümerstrukturen von Unternehmen fehlt.