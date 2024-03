Olaf Scholz: Wenn der Kanzler eine Aktie wäre, er würde sich kaufen

Das Wetter spielt zwar nicht mit, als Scholz am gestrigen Dienstagnachmittag in Ljubljana landet. Dicke Wolken blockieren den freien Blick auf die Gipfel der Karawanken. Aber das macht nichts, er ist zu Gast bei einem Freund. Der Besuch bei Premier Robert Golob auf dem Renaissance-Schloss Brdo ist Beziehungspflege der sehr angenehmen Art. Man ist sich in fast allen Fragen einig, ob nun europa- oder geopolitisch, eine Ausnahme bildet eigentlich nur die Haltung im Gazakonflikt. Der deutsch-slowenische Panzer-Ringtausch gehörte in der Anfangszeit des Krieges zu den ersten größeren Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine. Und Scholz‘ intensiver Einsatz für die EU-Aufnahme der Westbalkanländer wird hier ohnehin überaus geschätzt.



Lesen Sie auch: Die Lücken, die der Kanzler lässt



Das merkt man. Golob erinnert daran, dass zuletzt vor 13 Jahren Angela Merkel in Slowenien zu Besuch war, er dankt Scholz „für seine Führungsposition“ in Europa und bezeichnet die Zusammenarbeit als „mustergültig“. Sowas hört der auch nicht so oft. Scholz bedankt sich beim „lieben Robert“, und betont, dass man in „vielen Fragen gleichgesinnt“ sei. „Das kann man nicht für jedes Land sagen, aber das ist hier ganz offensichtlich der Fall. Deshalb ist das ein Besuch bei Freunden, über den ich mich, wie gesagt, sehr gefreut habe.“ Handshake, Abgang, das Dinner wartet.