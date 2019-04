Ostsee-Pipeline Manfred Weber gegen Bau von Nord Stream 2

Die Pipeline soll bis Jahresende fertig sein. Befürworter argumentieren, die Leitung sei notwendig, da die Eigenproduktion an Erdgas in Europa bis 2035 deutlich sinken, der Bedarf aber annähernd gleich bleiben werde.

Da die Gaspipeline Transitländer wie Polen oder die Ukraine allerdings umgeht, stößt das Projekt dort besonders auf Kritik. Auch die USA lehnen die Ostsee-Pipeline ab, da sie eine zu große Abhängigkeit der Europäer von Russland befürchten. Außerdem will das Land selbst Flüssiggas nach Europa exportieren.

Nord Stream 2 ist die zweite Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland. Dahinter steht der russische Staatskonzern Gazprom, der die Hälfte der geplanten Gesamtkosten von 9,5 Milliarden Euro stemmen soll. Die andere Hälfte finanzieren fünf europäische Energieunternehmen, darunter die BASF-Tochter Wintershall, OMV sowie, Royal Dutch Shell und die französische Engie.