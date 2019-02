 Nord Stream 2: Diese Kompromisse musste Deutschland eingehen

Noch am Donnerstag hatte es so ausgesehen, als ob Deutschland überstimmt würde. Eilig hatten die Bundesregierung und Paris daraufhin einen Kompromissvorschlag ausgearbeitet. Der enthält Details, den die Bundesregierung gerne verhindert hätte. Angesichts der neuen politischen Mehrheiten war dies aber nicht mehr möglich. So sieht die neue Gasrichtlinie vor, dass der Besitzer der Gaspipeline diese nicht auch betreiben darf. Dies dürfte die Profitabilität von Nord Stream 2 dämpfen.