Protektionismus: Wir müssen Trump aushalten!

Diese Gefahr besteht in der Tat. „Die US-Unternehmen haben gesehen, wie leicht man sich lästige Wettbewerber aus Europa und Asien vom Hals schaffen kann - man klingelt einfach im Weißen Haus“, sagt Gabriel Felbermayr, Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die EU-Kommission in Brüssel bereitet denn auch bereits Gegenmaßnahmen vor und denkt über Strafzölle unter anderem auf Bourbon, Motorräder und Orangensaft nach. In einer Pressemitteilung heißt es, die EU wolle „fest und angemessen“ auf die Gefährdung „tausender Arbeitsplätze“ reagieren. In der Öffentlichkeit dürfte der Rückhalt für solche Gegenattacken groß sein. Was bildet sich Trump überhaupt ein? Der soll spüren, dass wir uns nicht alles gefallen lassen! Der versteht doch ohnehin nur klare Kante!