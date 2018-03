Theresa May laviert weiter

Der Brite, so ein häufig zitiertes Klischee, lernt schon aus Prinzip keine Fremdsprachen. Will er Sprachbarrieren und Kommunikationsprobleme im Ausland überwinden, so spricht er einfach lauter: auf Englisch. Diese wenig erfolgreiche Methode nutzt auch Premierministerin Theresa May in ihrem Umgang mit der EU. In ihrer mit Spannung erwarteten Grundsatzrede mit dem Titel „Our Future Partnership“, in der sie ihre Pläne für die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU nach dem Brexit skizieren wollte, mangelt es erneut an klaren Positionen und konkreten Vorschlägen, die sich an der Realität orientieren.