Reise des chinesischen Chef-Diplomaten Europa muss seinen eigenen China-Kurs fahren

Es ist eine Charme-Offensive: Am Dienstag trifft Chinas oberster Diplomat Wang Yi in Paris zu seinem Europa-Besuch ein, der ihn nach Rom, Budapest und nach München zur Sicherheitskonferenz führt. Für die Europäer ist es bitter, dass Moskau ebenfalls auf dem Reiseplan des Politbüromitglieds steht. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass China das Gespräch mit Europa sucht, in einer Zeit, in der die Tonlage zwischen Washington und Peking immer eisiger wird.