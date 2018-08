Sabine Lautenschläger EZB-Direktorin warnt vor laxer Bankenaufsicht

Das EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger hat vor einer Lockerung der Bankenaufsicht und einer abrupten Kurswende in der Geldpolitik gewarnt. „Was mir tatsächlich Sorgen macht, ist eine drohende Deregulierung. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa“, sagte sie in einem Interview der „Welt am Sonntag“. „Wir müssen aufpassen, dass das Pendel nicht wieder (...) zurückschwingt“. Was aktuelle Vorschläge in Europa angehe, sehe sie die Tendenz, dass man gegenüber einer starken Aufsicht nicht mehr so positiv eingestellt sei. Dabei sei es gerade eine strenge Aufsicht, die für starke Banken sorge.